Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, Nasdaq Composite вырос.

В пятницу американские биржи не работали в связи с праздником (Страстная пятница), однако правительственные учреждения были открыты, и министерство торговли США обнародовало статданные, показавшие продолжающееся ослабление инфляции в стране.

Согласно отчету Минторга, расходы американцев в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,4%, по данным Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой, - индекс PCE Core - в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о безработице за март, который будет обнародован в пятницу.

Кроме того, на вторник и среду запланирована публикация других важных данных по рынку труда: это отчет о количестве открытых вакансий за февраль и мартовские данные отраслевой организации ADP Employer о количестве рабочих мест в частном секторе США.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Бумаги AT&T Inc. подешевели на 0,6% по итогам торгов. Американская телекоммуникационная компания зафиксировала утечку данных порядка 7,6 млн действующих и 65,4 млн бывших клиентов.

Капитализация FedEx Corp. снизилась на 3,3%. Транспортно-логистическая компания сообщила, что ее контракт с Почтовой службой США (U.S. Postal Service, USPS) истечет 29 сентября, поскольку стороны не смогли согласовать условия его продления.

Тем временем, United Parcel Service Inc. объявила о заключении крупного контракта на грузовые авиаперевозки с USPS. Акции компании, однако, подешевели на 0,7%.

Бумаги Walt Disney Co. снизились в цене на 0,7%. В понедельник стало известно, что два крупных институциональных инвестора, являющиеся акционерами Disney, заявили о готовности поддержать инвестора-активиста Нельсона Пельца, добивающегося включения его самого и еще одного кандидата в совет директоров компании. Этими инвесторами являются пенсионный фонд California Public Employees' Retirement System (CalPERS) и инвесткомпания Neuberger Berman.

Стоимость акций Trump Media & Technology Group Corp. упала на 21,5% по итогам торгов. Материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social сообщила в понедельник, что зафиксировала чистый убыток в размере $58,2 млн в 2023 году при выручке всего в $4,13 млн.

Акции Micron Technology подорожали на 5,5% вслед за улучшением прогнозной цены бумаг аналитиками BofA Securities до $144 со $120. Рекомендация для акций Micron сохранена BofA на уровне "покупать".

Капитализация Microsoft Corp. увеличилась на 0,9%. Эксперты Jefferies повысили прогнозную цену акций компании до $550 с $465, оставив рекомендацию "покупать".

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 240,52 пункта (0,6%) и составил 39566,85 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,58 пункта (0,2%) - до 5243,77 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 17,37 пункта (0,11%) и составил 16396,83 пункта.