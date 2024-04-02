Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Advent покупает платежного оператора Nuvei, оцененного в $6,3 млрд

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Advent International покупает канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., который вновь станет частной компанией спустя четыре года после проведения IPO.

Nuvei оценена в рамках сделки в $6,3 млрд, говорится в ее пресс-релизе.

Advent заплатит $34 за акцию Nuvei, что на 56% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 15 марта - это последний день до появления в СМИ информации об интересе Advent к канадской компании.

По условиям соглашения, действующие акционеры Nuvei – глава компании Филип Файер, а также фонд прямых инвестиций Novacap и канадский пенсионный фонд CDPQ, получат соответственно 24%, 18% и 12% в новой частной компании после закрытия сделки.

Штаб-квартира Nuvei останется в Монреале, а Файер сохранит за собой посты главы совета директоров и главного исполнительного директора компании.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в конце 2024 года или в первом квартале 2025 года.

Nuvei, одним из инвесторов которой был известный актер Райан Рейнольдс, занимается обработкой платежей, сотрудничая с такими компаниями, как Virgin Atlantic Airways Ltd., Shein Group Ltd., а также DraftKings Inc.

Акции Nuvei на бирже Nasdaq подешевели почти на 25% за последние 12 месяцев. В ходе предварительных торгов во вторник они теряют в цене 0,3%.

Advent Nuvei США Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности

Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Что случилось этой ночью: вторник, 2 апреля

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос

Южная Корея ввела санкции в отношении двух граждан РФ и двух компаний

Иран призвал Совбез ООН осудить удар Израиля по консульству в Сирии

МИД РФ осудил удар Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии

США по-прежнему считают, что Россия не причастна к случаям "гаванского синдрома"

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });