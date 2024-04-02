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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Опасная акула-мако появилась у берегов египетского курорта Хургада

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники службы безопасности на воде заметили опасную для людей акулу-мако у берегов острова Абу-Минкар совсем рядом с Хургадой, сообщает портал Cairo24.

"Акула-мако - один из самых опасных видов акул Красного моря. Люди заметили хищника еще в субботу у побережья Эль-Гуны, к северу от Хургады. Сотрудники по безопасности на воде предупредили о необходимости принятия мер предосторожности, чтобы избежать нападения акулы на жителей и туристов", - пишет издание.

Как отмечает портал, спустя 72 часа поле первого появления акулы она была замечена возле острова Абу-Минкар, где местные жители загорают и занимаются рыбалкой.

"В заповедниках Красного моря третий день подряд продолжаются поиски акул с целью изучения их поведения и причин появления на мелководье", - пишет Cairo24.

Остров Абу-Минкар славится биологическим разнообразием: там часто встречаются косяки дельфинов и различные морские черепахи.

Акула-мако считается одним из самых опасных видов акул, обитающих в водах Красного моря, после тигровой акулы. Неоднократно были зафиксированы случаи нападения этой акулы на человека.

Хургада Красное море Египет
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