Еще четырем предприятиям РФ разрешили поставлять пищевую продукцию в Китай

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Китай разрешил еще четырем предприятиям РФ поставки пищевой продукции на свой рынок.

Как сообщает Россельхознадзор во вторник, право на экспорт получило одно предприятие по производству молока и молочной продукции и три предприятия/судна по производству охлажденной и мороженой продукции водного промысла.

Таким образом, список российских молокоперерабатывающих компаний, имеющих доступ на китайский рынок, расширился до 56, предприятий и судов - до 880.

Регистрация новых экспортеров была проведена через китайскую информационную систему CIFER, отмечает Россельхознадзор.