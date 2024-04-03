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Очередная встреча секретарей Совбезов стран ШОС состоится в 2025 году в КНР

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Следующая встреча секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Китае в следующем году, сообщили в Совбезе Казахстана.

"Очередная встреча секретарей Советов безопасности государств - членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской народной республике", - говорится в сообщении Совбеза, опубликованном на сайте президента Казахстана.

В среду в Астане на очередной, 19-й, встрече секретари Советов безопасности обсудили вопросы дальнейшего развития механизмов сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

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"Участники встречи решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, призвав международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с этим злом", - отмечается в сообщении.

"Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования взаимодействия по реагированию на угрозы террористического, сепаратистского и экстремистского характера, включая противодействие трансграничной организованной преступной деятельности и пресечение каналов незаконной миграции, в том числе используемых в террористических целях. Секретари Советов безопасности подтвердили свою нацеленность на совместное обеспечение региональной безопасности и стабильности", - указывается в пресс-релизе по итогам встречи.

По итогам нынешнего заседания подписан протокол.

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