Литва хочет запретить китайское ПО при строительстве солнечных и ветропарков

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Литвы намерено запретить использование китайского программного обеспечения при строительстве солнечных и ветряных электростанций мощностью более 100 кВт, заявил радиостанции Ziniu radijas глава ведомства Дайнюс Крейвис.

Он добавил, что такие ограничения не планируются в отношении электростанций малой мощности, установленных жителями страны.

Министра спросили, должна ли Литва отказаться от китайских технологий в энергосистеме страны.

"Мы готовим документы, чтобы все оборудование, даже в частных инвестициях, которое генерирует более 100 кВт, не могло использовать никакое китайское программное обеспечение, - ответил он. - Так и планируется сделать. Я думаю, что решения, которые мы примем, решат проблему".

Глава Минэнерго напомнил, что госучреждениям уже запрещено устанавливать программное обеспечение китайского производства.

По словам Крейвиса, несмотря на рост числа бытовых производителей электроэнергии, в настоящее время угрозы "чрезмерного использования" китайского оборудования на их объектах нет.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс заявил в конце марта в Сейме, что китайское ПО часто используется при строительстве объектов возобновляемой энергетики как в Литве, так и в остальной Европе. Он предложил искать средства для замены китайских технологий на существующих электростанциях на западное ПО.