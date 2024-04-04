Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Литва хочет запретить китайское ПО при строительстве солнечных и ветропарков

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Литвы намерено запретить использование китайского программного обеспечения при строительстве солнечных и ветряных электростанций мощностью более 100 кВт, заявил радиостанции Ziniu radijas глава ведомства Дайнюс Крейвис.

Он добавил, что такие ограничения не планируются в отношении электростанций малой мощности, установленных жителями страны.

Министра спросили, должна ли Литва отказаться от китайских технологий в энергосистеме страны.

"Мы готовим документы, чтобы все оборудование, даже в частных инвестициях, которое генерирует более 100 кВт, не могло использовать никакое китайское программное обеспечение, - ответил он. - Так и планируется сделать. Я думаю, что решения, которые мы примем, решат проблему".

Глава Минэнерго напомнил, что госучреждениям уже запрещено устанавливать программное обеспечение китайского производства.

По словам Крейвиса, несмотря на рост числа бытовых производителей электроэнергии, в настоящее время угрозы "чрезмерного использования" китайского оборудования на их объектах нет.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс заявил в конце марта в Сейме, что китайское ПО часто используется при строительстве объектов возобновляемой энергетики как в Литве, так и в остальной Европе. Он предложил искать средства для замены китайских технологий на существующих электростанциях на западное ПО.

Литва Дайнюс Крейвис Минэнерго Видмантас Янулявичюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе сообщили о гибели более 33 тыс. палестинцев в ходе конфликта с Израилем

Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден и Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников после удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Доставка гумпомощи в сектор Газа через временный порт США оказалась под вопросом

Нападение на Crocus City Hall

Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в теракте в Crocus City Hall

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Шойгу предупредил главу Минобороны Франции о последствиях отправки военных на Украину

В Израиле оппозиция призвала провести досрочные парламентские выборы в сентябре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });