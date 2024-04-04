Правительство Грузии отказало президенту Зурабишвили в визите в Литву

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Грузии отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в возможности совершить визит в Литву, который должен был состояться на будущей неделе, сообщает в четверг пресс-служба грузинского кабмина.

Как заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, действия Зурабишвили препятствуют развитию страны.

"Как можно считать Саломе Зурабишвили президентом, когда ее действия были направлены против получения Грузией статуса кандидата по вступлению в Евросоюз", - сказал Каладзе.

По его словам, Зурабишвили собирает вокруг себя радикальные оппозиционные силы, которые являются "откровенными врагами страны".

Осенью прошлого года Зурабишвили совершила несколько несогласованных с правительством визитов в европейские столицы. В этой связи "Грузинская мечта" начала против президента процедуру импичмента в парламенте, однако из-за нехватки голосов депутатов импичмент не был исполнен.