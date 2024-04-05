Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Murat Kula/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал акт о приостановке исполнения Анкарой обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает Bloomberg. Акт вступит в силу 8 апреля.

ДОВСЕ был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Он регулировал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора (Румыния, Албания, СССР, Чехословакия, Польша, Германия, Венгрия и Болгария).

Основой договора была система количественных ограничений по пяти основным категориям обычных вооружений и техники государств-участников - танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. Договор являлся бессрочным. Участники имели право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного уведомления остальных государств об этом решении.

Россия вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В НАТО этот шаг осудили.

Впоследствии США, Британия, ФРГ и Польша также приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ.