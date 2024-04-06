После прорыва дамбы в Орске из зоны риска эвакуированы 94 человека

Среди них 40 детей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Орске Оренбургской области, где накануне прорвало дамбу, из зоны риска эвакуированы 94 человека, в том числе 40 детей, сообщила пресс-служба главы региона Дениса Паслера.

"Из зоны риска в пункты временного размещения доставлено 94 человека, из них 40 - дети. Остальные располагаются у родственников. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется", - говорится в сообщении.

Также принято решение об отключении электроэнергии в подтопляемых районах в случае повышения паводковых вод до критического уровня.

На заседании комиссии по ЧС в Орске Паслер сообщил, что работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме, завезен необходимый материал, по прилегающей к месту прорыва территории рассредоточены гидропосты, отмечается в релизе.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.