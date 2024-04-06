Международный экипаж МКС перешел на борт корабля "Союз МС-24" перед возвращением на Землю

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О'Хара перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль "Союз МС-24", трансляцию ведет "Роскосмос".

Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки между "Союзом МС-24" и малым исследовательским модулем "Рассвет" российского сегмента станции были закрыты.

Расстыковка корабля от МКС запланирована на 06:54 по Москве. Затем в 09:24 он включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальное сгорит в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 10:18 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".

На станции останется экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.