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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

У берегов Мозамбика в крушении парома погибли не меньше 90 человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - У берегов Мозамбика затонуло перегруженное рыболовецкое судно, которое использовалось как паром, из 130 человек, находившихся на борту, погибли не менее 90, в том числе дети, сообщает АР со ссылкой на местное интернет-издание TV Diário Nampula.

Судно направлялось из провинции Лунга на остров Мозамбик, было перегружено, перевернулось и затонуло 7 апреля. По информации TV Diário Nampula, часть пассажиров ехали на ярмарку на острове, другие хотели покинуть Лунгу из-за начавшейся там вспышки холеры. В администрации провинции Нампула, к которой относится остров Мозамбик, заявили, что о холере в Лунге распространялась дезинформация, которая вызвала панику у местного населения.

На месте крушения 8 апреля продолжаются поисково-спасательные работы.

Мозамбик Лунга Нампула
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