Южная Корея успешно запустила на орбиту второй разведспутник

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Кореи сообщило об успешном выходе на орбиту своего второго разведывательного спутника, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

Спутник был выведен при помощи ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9 с космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде в США. Ракета взлетела в 19:17 по местному времени в воскресенье (02:17 понедельника по Москве). Разведывательный спутник она отправила на орбиту примерно через 45 минут.

Спутник стал вторым из пяти, которые Сеул планирует запустить к 2025 году для наблюдения за Северной Кореей, отмечается в сообщении.

Первый разведывательный спутник Южной Кореи был выведен на заданную орбиту 2 декабря прошлого года. Тогда СМИ отмечали, что запуск южнокорейского спутника состоялся после того, как Северная Корея 21 ноября успешно вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник.

Ранее сообщалось, что Северная Корея подтвердила свой план по запуску нескольких разведывательных спутников в 2024 году.