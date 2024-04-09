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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Британия перебросила в Румынию истребители для слежения за военными самолетами РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания направила в Румынию группу из шести истребителей Typhoon в рамках натовской ротационной миссии по патрулированию ее воздушного пространства вблизи черноморского побережья, сообщили Королевские ВВС.

До августа истребители будут выполнять вылеты с авиабазы Михаил Когэлничану под городом Констанца "для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО", - говорится в сообщении.

"Персонал, участвующий в миссии, будет в любой момент находиться в состоянии готовности для запуска средств быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО", - отмечается в сообщении.

Великобритания Румыния НАТО
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