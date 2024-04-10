В Южной Корее стартуют парламентские выборы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Граждане Южной Кореи в среду отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать новый состав Национального собрания (парламента) страны.

Избирательные участки открываются в 06:00 по местному времени, граждане смогут отдать голоса до 18:00 (с 00:00 по 12:00 по мск). Им предстоит выбрать 300 депутатов. Из них 254 избираются напрямую, еще 46 мест будут распределены между партиями в соответствии с общим количеством голосов, которые они получат.

Основная борьба идет между партией "Сила народа", которая после предыдущих выборов сформировала правительство меньшинства, и Демократической партией, которая сейчас занимает 142 места из 300 в парламенте.

Для "Силы народа" победа на выборах является особо важной, так как действующий президент страны Юн Сок Ёль является членом этой партии, и, в случае победы демократов, он окажется в сложной ситуации до конца срока в 2027 году.

Согласно прогнозам, Демократической партии удастся получить большинство в парламенте, а некоторые считают, что им даже удастся преодолеть порог в 200 мест. Такое преимущество даст партии достаточно полномочий для преодоления президентских вето или объявления импичмента главе государства.

Лидер "Силы народа" Хан Дон Хун призвал избирателей не дать демократам получить больше 200 мест.

"Пожалуйста, дайте нам минимальное количество мест, которое позволило бы контролировать эту аморальную и бессовестную оппозицию", - сказал он, обращаясь к народу.

В то же время Демократическая партия призывает избирателей осудить "некомпетентное правительство нынешнего президента", обвиняя его в ухудшении экономической ситуации в стране и неправильных действиях по ряду спорных вопросов на протяжении последних двух лет.

Хан Дон Хун и лидер демократов Ли Чжэ Мён в последние дни предвыборной кампании сфокусировали усилия на нескольких ключевых районах Сеула и прилегающих территориях. Наблюдатели отмечают, что 48 избирательных округов в Сеуле являются "основными полями битвы", которые определят исход выборов. По статистике, результаты выборов в Сеуле часто отражают общие результаты по всей стране.

В Демократической партии заявили, что надеются получить большинство в парламенте, получив минимум 151 место. В партии отмечают, что, однако, даже если ей не удастся преодолеть планку в 200 мест, они смогут сформировать коалицию с несколькими более мелкими партиями, что даст им подавляющее преимущество в парламенте, необходимое для политической борьбы с президентом.

Ситуацию для "Силы народа" усложняет и низкий рейтинг президента Юн Сок Ёля: по данным Gallup Korea за март, рейтинг одобрения президента снизился до 36%, что может стать решающим фактором на выборах. Вместе с тем, многие граждане Южной Кореи с недоверием относятся к Ли Чжэ Мёну, который в данный момент является подсудимым по делу о взяточничестве и по другим обвинениям.

Западные СМИ отмечают, что победа "Силы народа" могла бы придать дополнительный импульс четырем крупным программам реформ президента, которые затрагивают систему здравоохранения, образование, сферу труда и национальную пенсионную систему. Вместе с тем в партии заявляют, что их победа позволит президенту продолжить его кампанию по избавлению от коррумпированных "антигосударственных" прогрессистов.

В свою очередь, ключевым лозунгом Демократической партии является "наказание" нынешней власти за все, начиная с роста цен и заканчивая его вето на законопроект, который позволил бы начать независимое расследование в отношении первой леди Ким Гон Хи, которую обвиняли в коррупции.

Associated Press отмечает, что в этом году избиратели в основном сфокусированы на внутренних проблемах страны, тогда как основные вопросы, такие как ядерная угроза со стороны Северной Кореи и обязательства США по обеспечению безопасности Южной Кореи, уходят на второй план.

Также эксперты отмечают, что около 30-40% избирателей не уверены, какую партию поддержат на выборах. Предполагается, что именно их голоса могут сильно повлиять на исход выборов.

Данные последних опросов, тем не менее, свидетельствуют, что ни одна из двух партий не обладает абсолютным преимуществом: опрос общественной телерадиокомпании KBS и фирмы Hankook Research говорит, что четверо из десяти респондентов планируют голосовать за демократов, а 33% - за "Силу народа". Результаты другого опроса, проведенного четырьмя социологическими компаниями, показывает, что 39% готовы проголосовать за "Силу народа" и 37% - за Демократическую партию.

При этом на прошлой неделе прошло досрочное голосование, на котором ЦИК отметил рекордно высокую для парламентских выборов явку - 31,28%.