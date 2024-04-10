Оппозиция удерживает лидерство по итогам выборов в парламент Южной Кореи

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Демократическая партия, являющаяся основной оппозиционной политической силой страны, удерживает большинство после выборов в Национальное собрание (парламент), которые прошли в среду.

Агентство "Ренхап" сообщает, что по результатам подсчета более 90% бюллетеней, Демократическая партия побеждает в 160 районах, в том числе в Сеуле и столичной агломерации, в то время как правящая партия "Сила народа" - в 91 районе, в основном на юго-востоке страны, где за нее голосуют традиционно.

В среду граждане Южной Кореи выбирали 300 депутатов нового состава парламента, из них 254 избирались напрямую, еще 46 мест распределяются между партиями в соответствии с общим количеством голосов, которые они получат.

Согласно экзит-поллам, опубликованным ранее в среду, Демократическая партия и аффилированная с ней Объединенная демократическая партия, как ожидается, получат от 168 до 193 мест в 300-местном Национальном собрании Южной Кореи.

Правящая партия "Сила народа" и ее "партия-сателлит" "Народная партия будущего", согласно этим данным, могут рассчитывать на 87-111 мест.

Окончательные результаты голосования, как ожидается, будут оглашены утром в четверг.