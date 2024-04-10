Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $89,5 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в среду, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $89,45 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,96 (1,1%) до $89,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,06 (0,07%) до $85,29 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,2 (1,4%) до $85,23 за баррель.

Снижению цен на нефть во вторник способствовал рост оптимизма трейдеров в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

"Ближний Восток остается пороховой бочкой, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch. - Хотя возможная эскалация конфликта часто обсуждается, это не соответствует ничьим интересам".

Внимание рынка в среду направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по Москве.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, на 3,034 млн баррелей.