Почти 70% французов выступают за референдум по миграционной политике Франции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство французов выступает за вынесение на референдум вопроса об изменении политики Франции в отношении иммигрантов, свидетельствует опрос, проведенный для Europe 1 и ряда других французских СМИ.

Согласно результатам исследования, опубликованного в четверг, 69% респондентов высказались за голосование по миграционной политике Франции, остальные (31%) - против.

Отмечается, что уровень поддержки такой инициативы разнится в зависимости от возрастной категории. Так, например, среди опрошенных старше 65 лет доля тех, кто считает необходимым референдум, составляет 73%. В возрастной группе от 18 до 24 лет поддерживают идею такого голосования 54%.

Партия "Республиканцы" ранее предложила провести референдум, на которой будет вынесен законопроект об ужесточении миграционного законодательства. Ранее представители партии собрали 190 подписей парламентариев в поддержку этого предложения. Теперь эту инициативу рассматривает Конституционный совет Франции.

Опрос проводился 9-10 апреля. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Между тем, накануне Европейский парламент (ЕП) утвердил десять законодательных текстов, которые образуют "Пакт о миграции и убежище", нацеленный на ужесточение контроля над прибывающими на границы Евросоюза мигрантами. Этот пакет законов, утвержденный на пленарной сессии в Брюсселе, также учреждает систему солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС. Ожидается, что пакт начнут применять через два года.