Уолл-стрит закрылась в глубоком минусе

Dow завершил неделю худшей динамикой с марта 2023 года

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы с осторожностью оценивали макроэкономические и корпоративные новости на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение показателя - до 79 пунктов.

Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года. В апреле прошлого года значение индикатора находилось на отметке 63,7 пункта.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 6,5% по итогам торгов в пятницу несмотря на сильную отчетность. Банк нарастил чистую прибыль в первом квартале на 6%, скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы рынка.

Бумаги Wells Fargo снизились в цене 0,4%, хотя кредитная организация в январе-марте получила выручку и чистую прибыль выше ожиданий.

Цена бумаг инвесткомпании BlackRock уменьшилась на 2,9%, вопреки тому, что ее чистая прибыль в первом квартале подскочила на 36%, а активы под управлением достигли рекордных $10,5 трлн.

Рыночная стоимость Citigroup Inc. сократилась на 1,7%. Банк зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки в минувшем квартале.

Котировки акций Exxon Mobil снизились на 1,2% после новостей об окончательном решении нефтегазового гиганта инвестировать $12,7 млрд в разработку месторождения Whiptail в Гайане.

State Street Corp. в январе-марте нарастил выручку до $3,14 млрд с $3,1 млрд годом ранее, лучше консенсус-прогноза, при этом чистая прибыль его слегка не оправдала ожидания экспертов. Акции банка подорожали на 2,5%.

Рыночная стоимость Apple Inc. поднялась на 0,9% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники, что компания готовит процессоры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для обновления всей линейки Mac.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,24% и составил 37983,24 пункта. За неделю индекс потерял 2,4% - максимум с марта 2023 года.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,46% - до 5123,41 пункта. Недельное падение S&P 500 составило 1,6% и обновило антирекорд с октября прошлого года.

Nasdaq Composite потерял 1,62% и составил 16175,09 пункта. По итогам недели индикатор снизился на 0,5%.