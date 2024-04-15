Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях ожидания сигналов к движению

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доллар чуть снижается, юань немного подрастает на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в ожидании новых сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,3425 руб./$1 (-8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,94 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,05 коп. - до 12,8775 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в ожидании новых сигналов, способных задать динамику его курсу. Глобальные и российские инвесторы наблюдают за усиливающейся напряженностью на Ближнем Востоке. Мировые рынки капитала в основном снижаются, нефтяные котировки чуть теряют свои значения, оставаясь на высоком уровне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,26 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,38 за баррель, что на 0,32% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Уолл-стрит закрылась в пятницу в глубоком минусе, Dow завершил неделю худшей динамикой с марта 2023 г. Инвесторы с осторожностью оценивали макроэкономические и корпоративные новости на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно, в основном снижаясь. Японский Nikkei 225 теряет 0,95%, китайский CSI300 растет на 1,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,72%, южнокорейский Kospi - на 0,85%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,26%.