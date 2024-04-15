В Казахстане ввели пожизненное лишение свободы для педофилов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", сообщила пресс-служба главы государства.

В числе прочих мер, в частности, за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью. В частности, исключается альтернативный вид наказания как "ограничение свободы" с применением только лишения свободы.

За убийство малолетнего либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания как "пожизненное лишение свободы".

В законах также содержатся поправки, по которым центры поддержки семьи будут предоставлять лицам, подвергшимся бытовому насилию, возможность временного проживания. Урегулирован порядок содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение за причинение лёгкого вреда и нанесение побоев.

Также вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.