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Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Минске 17 апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Минске 17 апреля пройдет очередное заседание Совета постоянных представителей стран Содружества независимых государств, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

Участники встречи "подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло 12 апреля в Минске, и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей".

Также постпреды должны обсудить вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и коридоров, инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.

12 апреля члены СМИД обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества.

Минск СНГ Белоруссия
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