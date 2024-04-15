Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Goldman Sachs в I квартале увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $3,93 млрд, или $11,58 в расчете на акцию, по сравнению с $3,09 млрд, или $8,79 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $14,21 млрд с $12,22 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $8,73 на акцию, выручку – $12,4 млрд.

Цена бумаг Goldman Sachs растет на 3,6% на предварительных торгах в понедельник.

Goldman Sachs
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $89,71 за баррель

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

Опрошенные WSJ аналитики снизили оценку вероятности рецессии в США до минимума за 2 года

Цены на алюминий и никель на LME выросли на 9%

В США объяснили техническими проблемами неточность иранских ракет

В США объяснили техническими проблемами неточность иранских ракет

Brent подешевела до $90,14 за баррель

Уолл-стрит закрылась в глубоком минусе

Уолл-стрит закрылась в глубоком минусе

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 апреля

Байден призвал лидеров Конгресса решить вопрос помощи союзникам как можно скорее

Байден призвал лидеров Конгресса решить вопрос помощи союзникам как можно скорее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });