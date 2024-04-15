Goldman Sachs в I квартале увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $3,93 млрд, или $11,58 в расчете на акцию, по сравнению с $3,09 млрд, или $8,79 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $14,21 млрд с $12,22 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $8,73 на акцию, выручку – $12,4 млрд.

Цена бумаг Goldman Sachs растет на 3,6% на предварительных торгах в понедельник.