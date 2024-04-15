Импорт золота в Индию в марте упал до $1,5 млрд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Индия в марте 2024 года импортировала золота на $1,533 млрд. Об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,2 раза меньше, чем в марте прошлого года, и в 4 раза меньше, чем в феврале текущего, когда закупки были заметно выше, чем обычно.

Рост в феврале мог быть обусловлен ожиданиями повышенного спроса во время свадебного сезона и тем, что продавцы и производители пополняли запасы в преддверии всеобщих выборов, отмечала ранее аналитик World Gold Council Кавита Чако. Однако мировые цены на золото в марте росли, что подорвало потребительский спрос в Индии, несмотря на дисконты на внутреннем рынке и свадебный сезон.

"В период всеобщих выборов (с апреля по июнь) будет повышенное внимание к движению золота и наличных, - отмечает Чако. - Спрос на украшения, вероятно, останется сдержанным, даже если цены в ближайшие месяцы снизятся. Между тем, более высокие цены могут стимулировать инвестиции в финансовые продукты, привязанные к золоту".

Всего за I квартал импорт золота в Индию составил $9,591 млрд, что на 45% больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном - на 16%.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.