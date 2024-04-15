В Вашингтоне не знают, что Израиль принял решение по поводу ответа на атаку Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США не видят свидетельств того, что Израиль определился с ответом на атаку Ирана, заявил в интервью ABC News советник Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что американский президент Джо Байден ясно высказался, что США не хотят обострения ситуации на Ближнем Востоке и "не стремятся к конфликту с Ираном".

Тем не менее, советник Белого дома отметил, что окончательное решение о том, нанесет ли Израиль ответный удар, будет принимать израильский премьер Биньямин Нетаньяху и его военный кабинет.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных западных чиновников сообщила, что "Израиль может вскоре ответить на субботнюю атаку Ирана".

Издание отметило, что США призвали Израиль не принимать никаких мер, которые могли бы усугубить конфликт. Вашингтон дал понять, что не будет принимать участия в каком-либо ответе Ирану.