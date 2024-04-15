Главы МИД стран ЕС обсудят шаги по деэскалации после ударов Ирана по Израилю

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС в ходе чрезвычайного совета, который состоится по видеосвязи 16 апреля, сосредоточат внимание на снижении риска региональной эскалации после иранских ударов по Израилю, сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В повестке этого совета министров иностранных дел только один пункт", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе, пояснив, что речь идет об угрозе эскалации в регионе.

Его спросили, состоится ли возможное обсуждение новых антииранских санкций и получил ли совет соответствующее предложение Еврокомиссии (ЕК), о котором накануне говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, имея в виду, в частности, программы беспилотников и ракет.

Представитель Борреля напомнил, что многие иранские физические и юридические лица уже находятся под различными санкционными режимами ЕС.

"Это процесс, который находится в компетенции государств-членов ЕС. Мы не станем его предвосхищать, он конфиденциален. Это будет решаться между государствами-членами", - ответил Стано.

"Завтра совет будет обсуждать дальнейшие действия и способ, как Европейский союз и его государства-члены должны реагировать на эскалацию со стороны Ирана", - продолжил пресс-секретарь.

Он отметил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель и 27 государств-членов заявили в минувшее воскресенье, что желают продолжить работу над деэскалацией в регионе, поскольку "в этой чрезвычайно напряженной ситуации дальнейшая эскалация не может служить ничьим интересам".

"Мы над этим работаем. Мы обязались это делать. И это, вероятно, то, о чем будут говорить завтра министры. Я не могу точно предсказывать ни содержание дебатов, ни то, что будет предложено от имени Европейского союза", - сказал Стано.

Он пояснил, что для выводов нужны оценка новой ситуации после иранской атаки и консенсус государств-членов.

"Мы посмотрим, что сможем сделать помимо того, что уже делается по части предупреждения эскалации. И мы также призовем к региональной ответственности. (...) Мы концентрируем все наши усилия внутри ЕС, как это будет на завтрашнем совете, но также на взаимодействии с нашими международными партнерами, чтобы избежать эскалации", - резюмировал представитель главы дипломатии ЕС.

Накануне Боррель сообщил в соцсети X: "После иранских атак на Израиль я созвал на вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС в режиме видеоконференции. Наша цель - внести вклад в деэскалацию и безопасность региона".

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.