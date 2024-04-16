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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

МАГАТЭ обеспокоено возможностью ударов Израиля по иранским ядерным объектам

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности возможным нападением Израиля на иранские ядерные объекты.

"Мы всегда обеспокоены такой возможностью", - заявил Гросси журналистам.

Он призвал к "крайней сдержанности".

По его словам, Иран закрыл свои ядерные объекты в воскресенье по "соображениям безопасности".

Гросси отметил, что, хотя иранские объекты вновь открылись в понедельник, он не допустил инспекторов МАГАТЭ, "пока мы не убедимся, что ситуация полностью спокойна".

"Мы собираемся возобновить работу завтра", - добавил он.

Глава МАГАТЭ также выразил надежду, что в ближайшие несколько недель он отправится в Тегеран, чтобы встретиться с иранскими официальными лицами и обсудить сотрудничество.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Израиль Иран
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