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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Цены на новостройки в Китае в марте упали до максимума с августа 2015 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость новых домов в Китае в марте сократилась по итогам девятого месяца подряд.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 2,2% относительно марта прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Падение стало максимальным с августа 2015 года.

В феврале новостройки подешевели на 1,4% в годовом выражении.

Цены на дома в марте относительно предыдущего месяца опустились на 0,3%. В январе и феврале были зафиксированы аналогичные темпы снижения.

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