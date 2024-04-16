Deutsche Bank и Morgan Stanley ждут трех снижений ставки ЕЦБ в 2024 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Bank и Morgan Stanley пересмотрели прогнозы относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) на этот год и теперь ожидают лишь трех снижений ключевых процентных ставок.

Ранее Deutsche Bank прогнозировал, что ставки будут уменьшены пять раз по 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году, а Morgan Stanley ожидал четырех снижений по 25 б.п.

"Мы обновляем наш прогноз, полагая, что цикл смягчения политики ЕЦБ будет более постепенным", - говорится в обзоре команды экономистов Deutsche Bank во главе с Марком Уоллом.

Эксперты ожидают, что ключевые ставки ЕЦБ достигнут предельных уровней на три квартала позже, чем прогнозировалось ранее.

Европейский регулятор оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 11 апреля. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.

Аналитики Morgan Stanley скорректировали свой прогноз для ЕЦБ вслед за пересмотром их коллегами из американского подразделения инвестбанка ожиданий для темпов снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

"Хотя определенный уровень разобщения между ФРС и ЕЦБ может быть, мы полагаем, что он будет ограниченным, - говорится в обзоре главного экономиста по Европе Morgan Stanley Йенса Айзеншмидта и его команды. - Мы думаем, что будем наблюдать относительно схожий подход ФРС и ЕЦБ, особенно в первой части цикла снижения ставок".

Ранее главный экономист Morgan Stanley по США Элен Центнер скорректировала свой прогноз для сроков и темпов смягчения политики американского ЦБ. Теперь она ожидает, что Федрезерв приступит к снижению ставки лишь в июле и опустит ее трижды по 25 б.п. (ранее ожидалось четыре снижения).

Азиатские аналитики инвестбанка ожидают, что центробанки Китая, Южной Кореи, Индонезии, Филиппин и Тайваня отложат снижение ставок в этом году на более поздний срок, а ЦБ Индии и Малайзии вообще не будут менять ставки.

"Мы ожидали, что снижение ставок в Азии будет небольшим. Однако с учетом изменения прогнозов команды Morgan Stanley в отношении политики ФРС теперь ждем еще более слабого смягчения в Азии", - отмечает команда азиатских экономистов инвестбанка, которую возглавляет Четан Ахья.