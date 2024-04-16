В ЦАХАЛ заявляют о ликвидации одного из командиров "Хезболлы"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные уничтожили одного из командиров шиитского движения "Хезболла" в ходе атаки с помощью беспилотника на юге Ливана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля указали, что ликвидировали Исмаила Юсафа База, который отвечал за действия "Хезболлы" в прибрежных районах Ливана. Сообщается, что он занимался разработкой и планированием ракетных ударов по Израилю из прибрежных районов Ливана.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.