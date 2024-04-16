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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:07

Париж решил отозвать для консультаций посла в Азербайджане

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Французское руководство решило отозвать для консультаций посла страны в Азербайджане, так как считают, что действия Баку вредят двусторонним отношениям, сообщает во вторник МИД Франции.

"Франция приняла решение отозвать для консультаций посла в Азербайджане в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих урон отношениям между нашими странами", - говорится в сообщении министерства. Подробностей о действиях, вызвавших недовольство Парижа, не сообщается.

В нем подчеркивается, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже провел встречу с послом Анной Буайон. "Он выразил сожаление по поводу действий Баку и выразил надежду на то, что азербайджанская сторона внесет ясность по поводу своих намерений", - сообщают во французском внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что Париж выступает за нормализацию отношений между Баку и Ереваном "при соблюдении принципов международного права и территориальной целостности обеих стран".

Азербайджан МИД Франции Баку Ереван Париж
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