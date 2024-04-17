Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Morgan Stanley готовит крупнейшую за долгие годы волну сокращений в Китае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский Morgan Stanley намерен на этой неделе начать сокращение сотрудников инвестбанковского подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Всего планируется уволить около 50 человек из 400, включая более 40 в Гонконге и материковом Китае. Японию увольнения не затронут.

По словам источников, сроки и масштабы сокращений еще могут измениться.

Китай – крупнейший рынок АТР для Morgan Stanley. Новая волна увольнений будет самой крупной для китайского бизнеса банка за долгие годы, отмечает агентство.

Накануне Morgan Stanley отчитался о падении выручки в Азии в первом квартале на 12% в годовом выражении, до $1,74 млрд.

Morgan Stanley Китай Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

Власти Киргизии намерены ограничить доступ к TikTok в стране

Что случилось этой ночью: среда, 17 апреля

Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

США готовят санкционный ответ Ирану за атаку на Израиль

Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси у парламента начались столкновения протестующих и полиции

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });