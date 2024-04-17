Morgan Stanley готовит крупнейшую за долгие годы волну сокращений в Китае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский Morgan Stanley намерен на этой неделе начать сокращение сотрудников инвестбанковского подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Всего планируется уволить около 50 человек из 400, включая более 40 в Гонконге и материковом Китае. Японию увольнения не затронут.

По словам источников, сроки и масштабы сокращений еще могут измениться.

Китай – крупнейший рынок АТР для Morgan Stanley. Новая волна увольнений будет самой крупной для китайского бизнеса банка за долгие годы, отмечает агентство.

Накануне Morgan Stanley отчитался о падении выручки в Азии в первом квартале на 12% в годовом выражении, до $1,74 млрд.