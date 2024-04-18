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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18-19 апреля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение на внешней стороне МКАД, по Новорязанскому шоссе и Волгоградскому проспекту, будет временно закрыто 18-19 апреля, кратковременные ограничения будут действовать с 22:00 до 02:00, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"18-19 апреля в Москве временно будет закрыто движение на внешней стороне МКАД", - сообщили в департаменте.

Уточняется, что в период с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля кратковременно движение будет закрыто на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, на Новорязанском шоссе (от дома 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), на Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде 3502.

МКАД Новорязанское шоссе Минское шоссе
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