Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и юань едва заметно колеблются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,22 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,42 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 12,996 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится в равновесном положении в условиях колеблющихся мировых рынков капитала. Американские индексы снижаются, тогда как азиатские, напротив, подрастают. Нефтяные котировки после заметного снижения накануне прибавляют в рамках коррекции.

Американские фондовые индексы снизились в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе четвертую сессию подряд.

Рынок акций США уверенно вырос в первом квартале, и инвесторы скептически оценивают потенциал его дальнейшего подъема.

"Комбинация геополитической неопределенности, высоких процентных ставок, "ястребиной" позиции Федеральной резервной системы (ФРС), а также разочарованности динамикой инфляции временно позволяют "медведям" выйти на первый план", - отмечает аналитик Nationwide Марк Хакетт.

Экономическая активность в США в целом незначительно выросла с конца февраля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Внимание трейдеров смещается на недавно стартовавший сезон корпоративной отчетности.

Прогнозируется, что ФРС будет сохранять высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, благодаря сильным статданным по экономике США и одновременному снижению темпов замедления инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в Штатах к целевому значению в 2% дольше, чем ожидал американский центробанк.

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,43%, китайский CSI300 увеличивается на 0,61%, гонконгский Hang Seng - на 1,37%, южнокорейский Kospi - на 1,69%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также прибавляет - 0,27%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,58 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,9 за баррель, что на 0,28% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Вместе с тем аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке в России на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени смягчения денежно-кредитной политики.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повышен до 2,1% с 1,8%. Прогноз по инфляции на этот год сохранился на уровне 5,2%. Аналитики также повысили прогноз по росту ВВП на 2025 год до 1,7% с 1,5%, прогноз по инфляции на следующий год остался неизменным - 4,1%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 92,9 рубля (91,2 рубля в марте), в 2025 году - 95,9 рубля (93,8 рубля ранее), в 2026 году - 98,0 рубля (95,0 рубля ранее).

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в апреле не изменилась - 7,0% годовых (верхняя граница оценки ЦБ - 6-7%).

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 апреля.