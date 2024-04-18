Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан изучит возможность строительства нефтепровода по дну Каспия, а также возможность строительства нефтепровода от Атырау до Курыка, сообщила пресс-служба Минэнерго страны, отвечая на вопросы журналистов.

"В среднесрочной перспективе рассматривается возможность строительства нефтепровода от Атырау до Курыка, - заявило министерство. - Также будет изучаться возможность строительства нефтепровода по дну Каспия".

Также в Минэнерго считают, что возможно увеличение транскаспийских морских перевозок нефти до 7 млн т/г, что соответствует существующим мощностям порта Актау: "Для этого потребуется порядка 10 новых танкеров дедвейтом 12 тыс. тонн для обеспечения безопасных перевозок".