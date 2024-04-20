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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Главы МИД Египта и Турции обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его египетский коллега Самех Шукри встретились в Стамбуле и обсудили обстановку на Ближнем Востоке, передают в субботу местные и западные СМИ.

"Мы обеспокоены происходящей эскалацией в регионе", - заявил Шукри по итогам переговоров, призвав стороны проявить сдержанность.

Со своей стороны, Фидан указал на то, что "главным приоритетом должно быть прекращение израильской оккупации в Палестине и выход на решение о сосуществовании двух государств".

Министры также обсудили ситуацию в секторе Газа и возможности наращивания доставки туда гуманитарной помощи.

Турция Хакан Фидан Египет Самех Шукри сектор Газа Ближний Восток
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