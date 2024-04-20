Возвращение багажа всем пассажирам Emirates займет несколько дней

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates в субботу выполняет регулярные рейсы по расписанию, но полное восстановление пассажиропотока и возвращение багажа пассажирам после сбоя, вызванного непогодой, займет несколько дней, сообщил президент компании Тим Кларк.

"Нам потребуется еще несколько дней, чтобы восстановить пассажиропоток и вернуть весь багаж. Мы будем признательны за терпение и понимание со стороны наших пассажиров", - написал он в открытом письме.

По словам главы Emirates, всего из-за непогоды было отменено 400 рейсов и еще больше задержано. Авиакомпании предстоит проверить и доставить владельцам 30 тыс. единиц багажа.

Кларк напомнил, что 16 апреля в ОАЭ выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет. Шквальный ветер и ливень нарушили работу всей инфраструктуры.

"Затопление дорог препятствовало доступу наших клиентов, пилотов, бортпроводников и других сотрудников в аэропорт. По этой же причине была затруднена транспортировка продуктов питания и предметов первой необходимости. Мы знаем, что наши действия в ответ на сложившуюся ситуацию были далеки от совершенства. Мы признаем и понимаем разочарование наших клиентов, связанное с задержками рейсов, отсутствием информации и замешательством в терминалах. Мы признаем, что длинные очереди и долгое время ожидания неприемлемы", - написал президент Emirates.

Он также извинился перед пассажирами, пострадавшими от задержек и отмен рейсов.

"Эта неделя стала одной из самых напряженных для Emirates в осуществлении операционной деятельности ввиду сильнейших ливней, которые обрушились на Объединенные Арабские Эмираты. Я хотел бы принести наши искренние и глубочайшие извинения всем пассажирам, чьи планы были нарушены", - подчеркнул Кларк.

Среди застрявших в аэропорту Дубая из-за непогоды оказалось порядка 3 тыс. российских туристов.