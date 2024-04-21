Главком ВМФ РФ и командующий ВМС Китая отметили важность развития сотрудничества

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Развитие военно-морского сотрудничества обсудили на встрече в воскресенье главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин, сообщает Минобороны РФ.

"Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам встречи главком ВМФ РФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море.

Как заявили в ведомстве, "российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между флотами Российской Федерации и Китайской Народной Республики".

Накануне в Минобороны РФ сообщали о прибытии в Китай главкома ВМФ России для участия в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в Циндао 22-23 апреля. Отмечалось, что Моисеев выступит на симпозиуме, а также проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями командования ВМС других государств.