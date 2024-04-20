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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Главком ВМФ России прибыл в Китай

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев прибыл в Китай, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"20 апреля начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в Циндао 22-23 апреля.

Как сообщили в Минобороны, "согласно программе визита, главком ВМФ России выступит на симпозиуме, а также проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС НОАК и представителями командования ВМС других государств".

"Визит российской военной делегации под руководством главкома ВМФ в Китайскую Народную Республику продлится до 25 апреля и станет еще одним практическим шагом в сфере укрепления и развития военно-морского сотрудничества ВМФ России и ВМС НОАК", - заявили в ведомстве.

Моисеев был назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России 2 апреля.

Китай ВМФ РФ Александр Моисеев
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