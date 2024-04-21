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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Разлив крупных рек в китайской провинции Гуандун (юг КНР) могут привести к масштабному паводку, сообщает The Guardian. Под угрозой более 127 млн человек.

Синоптики предупреждают, что уровни рек Сицзян и Бэйцзян приближаются к опасным отметкам. Причем такое половодье случается крайне редко.

Местным властям предписано начать готовиться к возможному стихийному бедствию и заранее готовить строительные материалы, пункты размещения людей, питьевую воду.

В последние недели в провинции идут ливни.

Отмечается, что в Цинъюане (провинция Гуандун) уже эвакуировано 20 тыс. человек. В Чжаоцине наблюдаются перебои с электроэнергией.

Гуандун Китай
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