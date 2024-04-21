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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Украина разорвала двустороннее сотрудничество с белорусскими спасателями

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский заявил, что Украина разорвала двустороннее сотрудничество с белорусскими спасателями.

"Украина разорвала с нами двустороннее сотрудничество по направлению деятельности МЧС. Мы понимаем, из-за чего это происходит", - заявил он в эфире телеканала СТВ.

Синявский выразил уверенность, что рано или поздно сотрудничество между белорусскими и украинскими службами МЧС будет восстановлено.

Он добавил, что, несмотря на разрыв Украиной сотрудничества по направлению деятельности МЧС, белорусские спасатели поддерживают порядок в приграничных лесах.

"Но для того, чтобы обеспечить безопасность нашей территории, мы проводим комплекс мероприятий, как наземных, так и космического мониторинга, для недопущения распространения пожаров с украинской территории на нашу. И нам удается это сделать", - заверил он.

Белоруссия Украина
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