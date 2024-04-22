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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В ФРГ задержали трех граждан Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу Пекина, сообщают в понедельник европейские СМИ со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Согласно данным прокуратуры, задержанные оказывали помощь в передаче информации о технологиях, которые можно использовать в военных целях.

По версии стороны обвинения, один из подозреваемых работал на сотрудника министерства госбезопасности КНР, добывая информацию о "инновационных технологиях, которые можно использовать в военной сфере". Этот подозреваемый получал такие данные через пару, владеющую фирмой в Дюссельдорфе, которая в свою очередь через другую компанию помогала ему с исследованиями, в частности, о корабельных двигателях.

Стражи порядка провели обыски в домах задержанных в Дюссельдорфе и в Бад-Хомбурге.

Дюссельдорф Германия Китай
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