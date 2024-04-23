Депутат Европарламента уволит арестованного за шпионаж помощника, если обвинения докажут

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра пообещал уволить помощника, арестованного за шпионаж в пользу Китая, если обвинения в его адрес будут доказаны, передает EFE.

"Сегодня утром я узнал из прессы об аресте моего коллеги Цзянь Го. Другой информации нет. Шпионаж в пользу иностранного государства - это серьезные обвинения. Если они подтвердятся, это приведет к немедленному прекращению трудовых отношений", - заявил он.

Ранее стало известно, что в ФРГ задержали 43-летнего мужчину из команды Кра - депутата из правой партии "Альтернатива для Германии". Прокуратура в Германии полагает, что Цзянь Го предоставлял информацию Пекину по вопросам, связанным с Европарламентом и парламентом ФРГ.