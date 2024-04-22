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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В Великобритании обвинили двух мужчин в шпионаже в пользу Китая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Великобритании предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу Китая, сообщают в понедельник британские СМИ.

Сторона обвинения считает, что 32-летний Кристофер Бери и 29-летний Кристофер Кэш собирали для Пекина информацию, "наносящую вред безопасности и интересам государства".

По данным британских СМИ, один из обвиняемых работал с высокопоставленными членами парламента от Консервативной партии. У него, в частности, был пропуск, предоставляющий ему доступ ко всем зданиям, относящимся к британскому парламенту.

Ожидается, что оба обвиняемых предстанут перед судом в пятницу.

Великобритания Китай
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