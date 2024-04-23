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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Киргизия и Великобритания подписали программу сотрудничества до 2026 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - МИД Киргизии и Великобритании подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы, сообщает во вторник пресс-служба киргизского МИД.

"Состоялись переговоры в расширенном формате главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе переговоров Кулубаев информировал своего британского коллегу о потенциальных направлениях сотрудничества среди, которых привлечение иностранных инвестиций, увеличение торгового оборота, совместная разработка редкоземельных металлов с использованием передовых технологий и переход к "зеленой" энергетике.

Кэмерон в свою очередь выразил заинтересованность Великобритании расширять партнерство со странами Центральной Азии и Киргизией, в частности. Он также обозначил приоритетные направления взаимодействия в сфере экономики и подчеркнул важность расширения образовательных программ.

"Британская сторона также заявила о готовности содействовать поддержке малого и среднего бизнеса в регионе путем создания специального фонда с уставным капиталом в размере 19 млн фунтов стерлингов ($23,4 млн) на регион", - сообщили в пресс-службе.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы.

Великобритания Киргизия
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