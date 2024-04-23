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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

De Beers снизила производственный прогноз на 10% из-за нераспроданных алмазов на рынке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers снизила производственный прогноз на этот год до 26-29 млн карат, что почти на 10% ниже первоначальных ожиданий. Об этом говорится в сообщении Anglo American, контролирующей De Beers.

Ранее прогноз предусматривал добычу 29-32 млн карат, при этом De Beers в феврале подчеркнула, что оценит варианты сокращения добычи в ответ на существующие рыночные условия.

Добыча алмазов в первом квартале этого года упала на 23% к данным годичной давности, до 6,9 млн карат, что в основном отражает производственные изменения, принятые на фоне высоких запасов алмазов на рынке.

Ожидания по издержкам повышены до уровня $90 за карат (прежний ориентир - $80).

Снижение добычи, эквивалентное 2-3% от мирового производства, окажет поддержку глобальным ценам на алмазы наряду с недавно объявленными покупками Гохрана, которые могут дополнительно убрать с рынка 3-4% предложения, считают аналитики "Моих инвестиций".

De Beers
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