Саудовский король госпитализирован для планового обследования
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд находится в больнице, где проходит обследование, сообщило в среду Саудовское агентство печати. Отмечается, что это "рутинная проверка".
Ожидается, что 88-летний монарх пробудет в больнице им. Короля Фейсала в Джидде несколько часов.
Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд в последние несколько лет не раз сталкивался с проблемами со здоровьем.
После смерти Елизаветы II в 2022 году он стал самым возрастным монархом в мире.