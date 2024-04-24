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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Саудовский король госпитализирован для планового обследования

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд находится в больнице, где проходит обследование, сообщило в среду Саудовское агентство печати. Отмечается, что это "рутинная проверка".

Ожидается, что 88-летний монарх пробудет в больнице им. Короля Фейсала в Джидде несколько часов.

Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд в последние несколько лет не раз сталкивался с проблемами со здоровьем.

После смерти Елизаветы II в 2022 году он стал самым возрастным монархом в мире.

Саудовская Аравия
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