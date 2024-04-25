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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Deutsche Bank в I квартале нарастил чистую прибыль хуже прогноза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, увеличил выручку в первом квартале 2024 года на 1%, чистую прибыль, а также прибыль до и после налогообложения – на 10%.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила 1,28 млрд евро по сравнению с 1,16 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль до налогообложения достигла 2,04 млрд евро, после налогообложения - 1,45 млрд евро.

Квартальная выручка Deutsche Bank увеличилась до 7,78 млрд евро с 7,68 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные самим банком, в среднем ожидали чистую прибыль на уровне 1,34 млрд евро, прибыль до уплаты налогов – 2 млрд евро, после уплаты налогов – 1,38 млрд евро, выручку – 7,71 млрд евро.

Глава банка Кристиан Севинг сказал, что прибыль организации стала максимальной для первого квартала с 2013 года, не уточнив, однако, какую именно прибыль он имеет в виду.

Выручка Deutsche Bank в сфере управления активами повысилась на 5% до 617 млн евро. Объем активов под управлением этого сегмента за квартал вырос на 45 млрд евро, составив на конец марта 941 млрд евро.

В сегменте частного банковского обслуживания состоятельных лиц (Private Bank) выручка сократилась на 2% в годовом выражении и составила 2,4 млрд евро. Активы под управлением сегмента увеличились на 27 млрд евро в квартальном отношении и достигли рекордных 606 млрд евро.

В сфере инвестиционно-банковских операций выручка увеличилась на 13% до 3 млрд евро. В том числе доход от торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами (FIC) повысился на 7% до 2,5 млрд евро.

Выручка в корпоративном сегменте в январе-марте снизилась на 5% до 1,9 млрд евро.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец марта составлял 13,4% против 13,7% на конец 2023 года.

Deutsche Bank выкупил в рамках запущенной в начале марта программы buyback 20,6 млн своих акций на 283 млн евро и рассчитывает в целом завершить эту программу к концу первого полугодия.

Кроме того, наблюдательный совет и правление банка рекомендовали выплатить дивиденды в размере 0,45 евро на акцию за 2023 год против 0,3 евро на акцию за 2022 год.

Акции Deutsche Bank теряют в цене 2,3% на торгах в четверг.

Deutsche Bank
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