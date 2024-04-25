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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Hermes увеличил выручку в I квартале на 13%, лучше прогноза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA увеличил выручку в первом квартале на 13% благодаря повышению продаж во всех регионах.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 3,81 млрд евро по сравнению с 3,38 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Рост без учета курсовых разниц составил 17%.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 3,68 млрд евро.

Выручка компании во Франции повысилась на 14% до 312 млн евро, в остальных странах Европы – на 13,5% до 444 млн евро.

В Японии показатель вырос на 11% и составил 357 млн евро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии выручка увеличилась на 9% до 1,92 млрд евро. В американском регионе показатель поднялся на 10% до 614 млн евро.

Рост выручки Hermes в сегменте кожгалантереи в первом квартале составил 15,5%, в сегменте одежды и аксессуаров – 12%. Реализация шелковых и текстильных изделий увеличилась на 3,4%, парфюмерии – на 3%, часов – на 0,1%.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes теряют в цене 2,6% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 19,5%.

Hermes
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