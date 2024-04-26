МИД Китая заявил о желании развивать отношения с США независимо от итогов выборов президента

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Китай вне зависимости от итогов предстоящих президентских выборов в США будет стремиться к развитию сотрудничества между двумя странами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Независимо от того, кто будет избран следующим президентом США, народы Китая и Соединенных Штатов по-прежнему должны обмениваться мнениями и сотрудничать, и две великие державы должны найти правильный способ ладить друг с другом", - сказал он в интервью Peninsula Network.

По его словам, в настоящее время в США сохраняются "неправильные представления американской стороны".

"В последнее время Соединенные Штаты продолжают привлекать на свою сторону так называемых союзников, продолжают провоцировать ситуацию на море и в регионе, ускоряют создание системы сдерживания Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и проводят масштабную научно-техническую блокаду Китая", - пояснил министр.

По его словам, в недавней телефонной беседе с президентом США Джо Байденом председатель КНР заявил: "Китай и Соединенные Штаты не могут не общаться или не иметь дела друг с другом, не говоря уже о конфликтах и конфронтации. Они должны настаивать на мире как ценности, стабильности – как приоритете, а доверии – как основе".

Ван И добавил, что выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов, "и Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран". "Китай так себя не ведет", - заявил министр.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.