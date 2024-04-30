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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Глава Пентагона назвал Китай главным соперником США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бюджет на 2025 финансовый год поможет министерству обороны США бороться с несколькими вызовами, в особенности, с КНР, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

"Наш запрос на финансирование в случае утверждения поставит США в положение, в котором мы сможем бороться с главным для нас вызовом - Китаем - уверенно и своевременно", - сказал Остин.

Среди прочих вызовов он назвал "все более агрессивную" Россию, угрозу, исходящую от Ирана и подконтрольных ему группировок, КНДР и международные террористические организации.

В марте сообщалось, что администрация Байдена запросила Конгресс о выделении в бюджет Пентагона в 2025 финансовом году $849,8 млрд.

КНР КНДР Китай Ллойд Остин Пентагон США
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